Столичные водители изобретательно подошли к борьбе с камерами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Стали встречаться случаи, когда номер автомобиля специально заклеивают, чтобы камеры не смогли установить нарушителя.

Информация о таком "лайфхаке" появилась на странице "Киев автомобильный" в Facebook в понедельник, 1 июня.

Так, владелец автомобиля "Skoda Kodiaq" заклеил часть номерного знака. Это является правонарушением, которое обычно карается штрафом в 170 грн.

Учитывая, что камера видеофиксации считывает информацию как с переднего номерного знака, так и с заднего, "изобретение" водителя не поможет ему избежать наказаний за нарушение ПДД.

Напомним, что за первые 17 часов работы камеры зафиксировали в Киеве 35 762 нарушений ПДД.

Ранее мы писали, что в МВД опровергли информацию, разгоняемую по соцсетям о том, что система автоматической фиксации нарушений (ПДД) не "видит" автомобили с буквенными номерами.