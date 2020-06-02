В Луганской области 44-летняя женщина повесила цепь на ноги своей 14-летней дочери. Полиция устанавливает обстоятельства домашнего насилия над несовершеннолетней девочкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области на странице в Facebook.

"Вчера, 1 июня, после обеда, в Кременской отделение полиции позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла за 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по адресу, который назвал мужчина, выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. На месте происшествия выяснилось, что девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которые ей надела ее 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь таким образом "перевоспитывать" дочь, которая якобы постоянно убегает из дома.

В данный момент девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней открыто уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Проводится досудебное следствие.

Ранее мы сообщали, что дочь создателя Чебурашки Успенского обвинила отца в домашнем насилии. По ее словам, это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно.

Также писали, что на карантине в Европе стало больше жалоб на домашнее насилие.