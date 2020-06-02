Полиция устанавливает обстоятельства домашнего насилия над 14-летним ребенком. Фото: Facebook/ Полиция Луганской области

В Луганской области 44-летняя женщина повесила цепь на ноги своей 14-летней дочери. Полиция устанавливает обстоятельства домашнего насилия над несовершеннолетней девочкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области на странице в Facebook.

"Вчера, 1 июня, после обеда, в Кременской отделение полиции позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла за 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по адресу, который назвал мужчина, выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. На месте происшествия выяснилось, что девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которые ей надела ее 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь таким образом "перевоспитывать" дочь, которая якобы постоянно убегает из дома.

В данный момент девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней открыто уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Проводится досудебное следствие.

Скриншот: Facebook/ Полиция Луганской области

Фото: Facebook/ Полиция Луганской области

Фото: Facebook/ Полиция Луганской области

Фото: Facebook/ Полиция Луганской области

Ранее мы сообщали, что дочь создателя Чебурашки Успенского обвинила отца в домашнем насилии. По ее словам, это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно.

Также писали, что на карантине в Европе стало больше жалоб на домашнее насилие.

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