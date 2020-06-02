Карантин в Украине продолжится в существующем на сегодня формате до 22 июня, после этого его адаптивность могут начать применять не на областном уровне, а на уровне отдельных населенных пунктов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, видео обнародовано в YouTube.

"Сейчас он (карантин – Ред.) будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - сказал Ляшко.

По его словам, это позволит избежать ситуации, когда из-за ситуации в отдельном населенном пункте целая область не переходит к тому или иному этапу смягчения ограничений. Дальнейшие решения по снятию карантина будут, по данным Ляшко, приниматься с учетом ситуации в стране и ЕС.

"Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс... С определенными эпидемиологическими ограничениями мы пройдем все это лето и осень. Дальше будем смотреть и ставить точку", - заявил Виктор Ляшко.

Ляшко о карантине - с 01:29:30

Напомним, 1 июня в Украине наступил третий этап ослабления карантина, в рамках которого открылись спортзалы, бассейны, ж/д перевозки и автошколы.

Также мы писали, что по состоянию на утро 2 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 340 человек.