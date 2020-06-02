В Министерстве социальной политики обсудили с миссией Международного валютного фонда (МВФ) реформирование пенсионной системы.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

"1 июня 2020 года специалисты Минсоцполитики под председательством министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине реформирование пенсионной системы",- говорится в нем.

Стороны обсудили потребности в легализации занятости и детенизации зарплат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы.

Кроме того, были оговорены реализованные шаги в реформировании ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года восстановить законодательно 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий. По ее словам, это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы.

Специалисты миссии МВФ, в свою очередь, отметили, что поддерживают такую ​​инициативу и считают ее важной.

Участники встречи также обсудили состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности.

По его словам, МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена и была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Также на встрече обсудили предложения ведомства по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса.

Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив. Участники встречи договорились продолжать профессиональный обмен опытом для обеспечения повышения уровня жизни людей.

Напомним, ранее стало известно, что Украина продолжит пенсионную реформу 2017 года с повышением пенсионного возраста (до 60 лет с 2021 года) и внедрением системы накопительных пенсий ради получения 5 млрд долларов транша от МВФ.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести до 2021 года.