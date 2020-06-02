Из-за непрекращающихся дождей в Украине воды в реке Днестр и притоках Западного Буга выйдут из берегов в ближайшие дни.

Об этом во вторник, 2 июня, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, спасатели сообщили, что в первую неделю июня уровень воды из-за непогоды значительно повысится на территории трех областей.

"В связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму 2-3 июня на р.Днестр - пост Залещики (Тернопольская область), 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.)", - заявили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что в среду, 3 июня, в Украине по-прежнему будет господствовать циклон. Дожди ожидаются в большинстве областей страны.

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