В Верховной Раде нардепы ведут сбор подписей к проекту постановления об увольнении Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. По состоянию на 12:00 было собрано более 40 голосов.

Но, понятно дело, что судьба Авакова будет зависеть от позиции президентской фракции, которая составляет монобольшинство в Раде.



"Страна" опросила депутатов фракции "Слуга народа" будут ли они голосовать за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Качура

"Я не буду голосовать за отставку Арсена Авакова, потому что считаю, что для голосования за чью-то отставку, нужно сначала альтернативную кандидатуру предложить. МВД - очень серьезное министерство и так просто кандидатуры там не меняются. Думаю, что достаточного количества подписей не будет, потому что все понимают, что этот министр на своем месте. Было бы очень легкомысленно принимать решение без обсуждения и встречи с этим министром на фракции".

Евгений Шевченко, депутат фракции "Слуга народа":

Евгений Шевченко

"Буду голосовать за отставку Авакова. Для меня одной из причин стали угрозы расправы от ОПГ Армяне в Запорожье, которые, как я понял, будут пока будет Аваков. Они влезли в политику, чтобы продвинуть своих людей на местных выборах.

Человек не справляется, поэтому пусть идет в отставку.

Во фракции назрела критическая масса негодования политикой Авакова в правоохранительной области. На улицах небезопасно, Аваков не справляется с ситуацией. Общественный порядок в дисбалансе, бандиты, перестрелки. Могу сказать больше: президент одобряет мою позицию. У фракции и Офиса президента есть два кандидата, фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик генерал-майор. Я за второго, он сильнее Авакова".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

Ирина Верещук

"Я не подписывала постановление за отставку Авакова, потому что считаю, что нужно послушать отчет министра. От этого отчета будет зависеть моя позиция. Я бы хотела услышать, какие ошибки были сделаны и какую работу над ними провели. Не то, что хорошего сделали, мы хорошее видели. Хочу услышать, что не получилось и почему. Кто будет нести за это ответственность и готов ли Аваков персонально нести ответственность. Хочу услышать действительно отчет, а не как часто грешат наши министры, зачитывая хвалебную оду самому себе на 5-10 минут. Видела, что некоторые коллеги подписались за, но они изначально были против назначения Авакова на должность главы МВД. Это их позиция, она известная и точно не влияет на позицию всей фракции".

Евгений Брагар, депутат фракции "Слуга народа":

Евгений Брагар

"Я подписал постановление за отставку Авакова. Слишком много было скандалов, связанных с этой личностью. Начиная от Мукачево и заканчивая Кагарлыком и Броварами. Как минимум каждый человек имеет право на защиту, поэтому я хотел бы послушать, что он скажет, но тенденция понятна: преступления увеличиваются, реформа МВД провалена. Скорее всего, я буду голосовать за отставку. Изменить свое решение могу, если в пятницу во время вопросов к правительству, я услышу действительно аргументы со стороны Арсена Борисовича в свою защиту".

Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа":

Святослав Юраш

"Я не подписывал постановление за отставку Авакова. Решение президента было ключевым в назначении Авакова на эту должность, поэтому решение президента также будет ключевым в дискуссии о его снятии. Арсен Аваков - человек, сложный и неоднозначный в хорошем смысле этого слова. Я с ним знаком с Майдана, где он был одним из комендантов. Также я знаю его роль в том, чтобы Харьков остался в составе Украины. Но я слышу от журналистов истории связанные с коррупцией вокруг Авакова, поэтому в этом контексте у меня нет однозначного мнения. Я доверяю решению коллег из правоохранительного комитета, которые говорят, что на проблемы в областях в правоохранительном секторе, МВД однозначно реагирует. Я поддержал кандидатуру Авакова и в первом составе Кабмина и во второй раз тоже".

Макс Бужанский, депутат фракции "Слуга народа":

Макс Бужанский

"Сбор подписей за отставку какого-то министра - чистый пиар. Я в принципе никогда в жизни не подписал бы ничего, что исходит от фракции "Голос". Почему они за отставку Сытника не собирают, а за Авакова собирают. Я не уловил эту грань. Неужели я похож на человека, которого будут к чему то побуждать мотивы фракции "Голос"? Некоторые коллеги подписались, но там 10 человек из 250. У нас произошло несколько резонансных событий, вчера на закрытом заседании правоохранительного комитета мы получили исчерпывающие ответы от руководства Нацполиции, ГБР и и курирующими представители прокуратуры по событию в Кагарлыке и по событиям в Броварах. Мы им дали месяц, там еще ряд экспертиз, это на контроле. Они адекватно этим занимаются. Для снятия любого министра нужны основания. "Голос" хочет их сформулировать, но не может".

Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" выступили с предложение заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству, который состоится в пятницу.

Также мы сообщали, что у Зеленского обсуждают отставку Авакова.