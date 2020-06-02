В Волынской области осудили жителя поселка Голобы, который сентябре 2019 в местном доме искусств во время дискотеки избил диджея за то, что он ему не позволил включить свою музыку с телефона.

Об этом говорится в приговоре Ковельского районного суда Волынской области от 29 мая.

Так, жителю Волыни не нравилась музыка на дискотеке, поэтому он решил включить свою. Но диджей не позволил ему это сделать. В итоге, юноша нанес внезапный удар в голову звукооператору, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, переломом основания черепа, и перелом правой верхнечелюстной кости со смещением, а также гематомы, относящиеся к тяжким телесным повреждениям.

Как отмечается, нападавший признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему.

Сообщается, что суд признал юношу виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 121 УК Украины (хулиганство и умышленное тяжкое повреждение), и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы и пяти лет лишения свободы. А на основании ст 75, 76 УК Украины, освободил его от отбывания наказания с испытанием, если он в течение 1 года 6 месяцев не совершит нового преступления.

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