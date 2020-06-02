Украина не прислушалась к рекомендациям Совета Европы касательно защиты прав нацменьшинств, в частности ромов, и ЛГБТ-сообщества. Европейский орган выступал с заявлением о притеснении этих социальных групп еще в 2017 году.

Об этом говорится в отчете Совета Европы, опубликованном во вторник, 2 июня.

Так, три года назад Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы опубликовала отчет по Украине, который охватывал период с 2011 года по март 2017 года. В нем международные эксперты утверждали, что в 2014 и 2015 годах в Украине наблюдалось обострение насилия против представителей ЛГБТ-сообщества. Тогда ЕКРН заявила о своей обеспокоенности об инцидентах, когда украинские полицейские демонстративно не вмешивались в нападения и насильственные атаки на представителей ЛГБТ.

Что касается расовой дискриминации, то в основном, по оценке экспертов, ее жертвами в Украине являются ромы. Детей ромов чаще всего исключали из школ и их больше травили одноклассники. Большой проблемой для многих ромов было получение документов, удостоверяющих личность.

Сообщается, что украинские власти не внесли изменения в статью 161 УК, где речь идет о наказании за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Не была доработана и статья 67, которая определяет обстоятельства, отягчающие наказание.

Тем не менее, в прошлом году в УК включили поправки, которые подразумевают наказание за насилие по "сексуальной принадлежности".

"Хотя мы приветствуем включение гендера, оно не соответствует рекомендациям ЕКРН", - заявили в комиссии.

Также рекомендовалось освободить от уплаты судебных расходов ромов, которые хотят подтвердить свою личность, чтобы получить идентификационные документы.

"ЕКРН считает, что действующее законодательство, предусматривающее отсрочку уплаты судебных сборов, не имеет смысла для ромов, пытающихся подтвердить свою личность, поскольку, как это ни парадоксально, существует требование доказать невозможность уплаты путем предоставления суду документальных доказательств", - отметили в комиссии.

Так как существенных изменений в украинское законодательство по этим вопросам сделано не было, комиссия пришла к выводу, что ее рекомендации не были выполнены.

Напомним, что недавно уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от детского омбудсмена при президенте Николая Кулебы извиниться перед ЛГБТ-сообществом за его сравнение ЛГБТ-семей с насильниками.

Ранее мы писали, что представители ООН потребовали довести до конца уголовное дело о групповом избиении людей ромской национальности в селе Ольшаны Харьковской области.