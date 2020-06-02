Столичный общественный транспорт с июля окончательно перейдет на электронный билет. Оплачивать поездки можно будет проездной картой, картой метро (в метрополитене), банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе киевского метро.

Так, с 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

KyivSmartCard

Картой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро) мобильных приложений Google Pay, Apple Pay или KyivSmartСard.

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным). Электронный можно приобрести в приложении или Т-киосках

Напомним, еще в феврале во всем муниципальном транспорте Киева заработал единый электронный билет, бортовыми компьютерами оснастили 1326 единиц наземного транспорта, однако городские маршрутки обещали оснастить валидаторами только осенью этого года.

Также мы писали, что в Харьковской городском совете проходят обыски по делу о едином электронном билете.