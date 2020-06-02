Рада запретила вывозить из Украины донорскую кровь и упростила процесс ввоза в страну лекарств
В ходе заседания во вторник, 2 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект по ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения. Теперь процесс ввоза вакцин для военнослужащих и лекарств для тяжелобольных будет упрощен.
За принятие законопроекта №2429 проголосовали 332 нардепа.
Документ предусматривает ряд изменений:
- разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;
- упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;
- запрет на вывоз из страны донорской крови и ее компонентов (вывоз разрешается, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если медучреждения Украины полностью обеспечены плазмой и донорской кровью);
- упрощение процедуры регистрации лекарств (сейчас их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата).
Напомним, Верховная Рада призвала мир осудить Россию из-за нарушения прав крымских татар.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.