В Харькове двое мужчин из Киева за миллион гивен пытались "продать" должности руководителей облгосадминистрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области. Предприимчивые столичные гости были задержаны в харьковском ресторане сразу после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на высокие посты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности главы Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - написал Кучер.

По его словам, общая стоимость должности главы Харьковской обладминистрации была оценена в 1 миллион долларов.

Фото: newsroom.kh.ua

Сейчас идут обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце февраля в Киеве должности николаевского и житомирского губернаторов попытались продать за 4 миллиона долларов.

Также мы сообщали, что жители Киева наладили преступную схему, по которой продавали несуществующие должности в органах государственного управления в обмен на денежное вознаграждение.