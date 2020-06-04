В воскресенье 7 июня празднуют один из главных праздников христианства - Троицу. Торжество имеет свою специфику, традиции и приметы.

Накануне Троицы православные молят Всевышнего об упокоении душ умерших родственников. День считается особенным для молитвенного поминовения и называется Троицкой родительской субботой. День после Троицы, 8 июня, будет дополнительным выходным для всех украинцев.

Троица - смысл праздника и традиции

Христиане верят, что на Троицу на апостолов сошел святой дух в виде огненных языков, как прежде завещал Иисус Христос перед Вознесением на небо. По преданию, огонь символизируют очищение от греха. Много верующих пришли посмотреть на это чудо, а апостолы начали читать им проповеди на разных языках и диалектах о необходимости покаяться и креститься для отпущения грехов.

Праздник напоминает о святой Троице, трех известных ипостасях Всевышнего - в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Святая Троица. Икона

На Троицу в церквях особенно празднично - храмы украшают зелеными ветками растений. В квартирах и домах много душистых трав - мяты, чабреца, полыни, болотного аира, васильков, любистка, веток липы, березы, тополя, ольхи, рябины или дуба. Это символизирует духовную связь с событиями ветхозаветной Пятидесятницы, праздника в честь дарования Моисею 10 заповедей Господа на Синайской горе, которая была щедро покрыта цветами и молодыми побегами деревьев.

Украшение храма для службы на Троицу. Фото с сайта ekaterininskaja.lt

Обычно с букетиками трав приходят в церковь, а после освящения травы сушат и хранят в течение года дома, чтобы защитить дом от бед и болезней. После праздника все ветки принято было сжигать или относить на реку.

Обычаи и приметы на Троицу

Главным цветом Троицы считается зеленый (означающий вечную жизнь). Перед праздником хозяйки убирают дом, моют окна, готовят сытный обед. Стараются посетить родных на кладбище, привести в порядок могилки.

Обычно на Троицу обращают внимание на погоду. Дождь в этот день говорит о богатом урожае грибов и теплом дождливом лете. Если на третий день березовые ветки, которыми украшают храм, стоят свежими, то сенокос предстоит мокрый.

Девушки в праздничный день выходили в поле слушать кукушку - сколько раз пропоет птица, столько лет еще в девках ходить. Если парень на Троицу поцелует избранницу у березы - она станет его женой. А вот если в этот день посвататься и сыграть свадьбу на Покров, то жизнь супругов будет счастливой и долгой.

Считается, что на Троицу нельзя купаться в открытом водоеме, чтобы на дно не заманила нечистая сила. По той же причине на стол не ставят три свечи.

Чтобы уберечь урожай от засухи в праздник приносили в храм пучок полевой травы, омытый слезами.

Нельзя украшать дома осиной (иудино дерево) или вербными ветками, которые уже отдали свою силу в Вербное воскресенье.

Конечно, народные верования в чем-то переплетаются с христианской традицией, но по большей части остаются пережитком языческих верований и давних обрядов.