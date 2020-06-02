Количество пассажиров в киевском метрополитене 1 июня выросло до 675 тысяч против 310 тысяч в первый день возобновления работы подземки. Из-за чего сегодня утром вход в метро ограничили уже на трех станциях.

Об этом сообщала пресс-секретарь столичного метро Наталья Макогон в комментарии "РБК-Украина".

"675 тысяч пассажиров (в понедельник - Ред.). Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения, - Ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.

По ее словам, ограничения на станциях начали действовать с 9 утра.

"Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в первый день работы киевского метро пассажиров было в четыре раза меньше, чем обычно - 310 тысяч. Уже на третий день работы пассажиропоток в подземке значительно увеличился. После этого в метро сообщили, что с этой недели намерены начать ограничивать вход на станции, чтобы заставить людей соблюдать социальную дистанцию.