Следующие переговоры по Донбассу при участии министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоятся в ближайшее время.

Об этом во вторник, 2 мая, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

На ближайших переговорах будут участвовать главы МИД Украины, Германии, Франции и Российской федерации.

"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сообщил Кулеба

Слова Кулебы о встрече глав МИД стран "нормандской четверки" - с 47:40. Видео: YouTube/AuswaertigesAmtDE

Ранее мы писали, что по словам представителя Украины в ТКГ Алексея Резникова, президент страны Владимир Зеленский уже готов к новой встрече "нормандской четверки" на уровне глав государств.

Напомним, недавно глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча лидеров нормандского формата может состоятся в обозримом будущем при условии, что будет достигнут прогресс в реализации решений парижской встречи.