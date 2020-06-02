Первые дни июня не радуют украинцев летним теплом. На протяжении нескольких последних дней в Карпатах шел снег, а 2 июня он выпал и в Киевской области.

Об этом свидетельствует видео очевидцев, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Так, снег во второй день лета наблюдали жители поселка Демидов, расположенного в 40 километрах от столицы. Шел он около 10 минут. После июньского снегопада в Демидове вышло солнце.

Напомним, метеорологи 2 июня сообщили, что в Киеве так и не наступило метеорологическое лето. А весна-2020 в столице была на 1,4 градуса теплее нормы.

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