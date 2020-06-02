В последние дни поступают разная информация о том, когда восстановят работу блокпосты на Донбассе. Называются разные даты.

Многих украинцев, которые находятся по разную сторону линии соприкосновения, этот вопрос очень беспокоит. Уже долгое время они не могут попасть домой, к родным, на учебу, работу и по другим делам.

Собрали все, что известно о возможном открытии КПВВ на Донбассе.

Все возможные даты открытия блокпостов на Донбассе

16 марта Киев ограничил перемещение между блокпостами из-за коронавируса. На подконтрольную Украину закрыли въезд гражданам с регистрацией на территории неподконтрольной. При этом людям, у которых регистрация на подконтрольной территории, въезд оставили разрешенным.

Это режим действовал недолго. Уже с 21 марта глава "ДНР" Денис Пушилин полностью закрыл блокпосты. Даже на выезд для тех, кто зарегистрирован на подконтрольной территории.

Отметим, что в тот период как раз были весенние каникулы. Школьники, студенты, а также их родители особенно активно перемещались - ездили в Украину или "ДНР", и не все успели вернуться домой до закрытия КПВВ. В итоге они не работают уже два с половиной месяца.

В начале мая ООН обратилась к Владимиру Зеленскому, чтобы он распорядился наконец открыть блокпосты, однако президент Украины отказал. 8 мая он отметил, что сроки возобновления работы КПВВ привязаны к карантину в стране. И когда откроют пункты пропуска сообщить затруднился.

26 мая чиновник Донецкой ОГА Игорь Бойко сообщил, что КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно. То есть до даты конца карантина. При том, что глава Операции объединенных сил получил право по своему усмотрению открывать или закрывать КПВВ - не обращая внимания на общее снятие карантина в Украине.

Сегодня, 2 июня, Киев выступил с другой датой. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что первые контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе готовят к открытию после 10 июня. Однако когда именно после 10 июня - 11го числа или в какой-то другой день - не уточнил.

Впрочем, открытие блокпостов со стороны Киева - это полдела. Предположим, что украинские власти могут возобновить работу КПВВ с 11 или 23 июня. Однако чтобы автомобили поехали через линию соприкосновения, нужно, чтобы со своей стороны блокпосты открыла "ДНР".

В "республике" же, напомним, передвижение закрывали в одностороннем порядке и бессрочно - до особого распоряжения. Пока из Донецка не поступает информация, когда они хотят запустить пункты пропуска. Но скорее всего сепаратисты их откроют или одновременно с Украиной или сразу после нее (точно так же синхронно это было и при закрытии).

А что с верификацией пенсий?

Все время, пока пункты пропуска закрыты, у пенсионеров из "ДНР" нет легальных способов снять украинскую пенсию. Хотя, как обещал Киев, все это время она должна начисляться.

Для того, чтобы выплаты не были приостановлены, Верховная Рада отменила верификацию каждые 60 дней. В документе указывается, что такой режим будет действовать все время карантина плюс 30 дней после его окончания.

На данный момент карантин в Украине продлен до 22 июня. От этой даты донецкие пенсионеры могут отсчитывать месяц. Если карантин не продлят и Киев откроет блокпосты, а руководство "ДНР" - нет, тогда можно начинать паниковать.