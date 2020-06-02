Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который сегодня призвал в Раде отправить министра МВД Арсена Авакова в отставку, прокомментировал "Стране" свою позицию, а также назвал двух возможных кандидатов на этот пост.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Для меня одной из причин стали угрозы расправы от ОПГ Армяне в Запорожье, которые, как я понял, будут пока будет Аваков. Они влезли в политику, чтобы продвинуть своих людей на местных выборах.

Во фракции назрела критическая масса негодования политикой Авакова в правоохранительной области.

На улицах небезопасно, Аваков не справляется с ситуацией. Общественный порядок в дисбалансе, бандиты, перестрелки.

Могу сказать больше: президент одобряет мою позицию. У фракции и Офиса президента уже есть два кандидата, фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик, генерал-майор", - рассказал Шевченко.

В то же время один из нардепов от "Слуги народа" в разговоре со "Страной" довольно скептически оценил перспективы отставки Авакова.

"Устинова из "Голоса" ходит собирает подписи, но там, если 60-70 голосов будет, то это максимум", - сказал нардеп.

Как сообщалось, депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. По состоянию на 12:00 уже собрано более 40 голосов.

Напомним, депутаты "СН" предложили заслушать Авакова по ситуациям в Броварах и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в эту пятницу.

При этом Офис президента еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах обсуждал вопрос о возможной отставке министра МВД.