В Одессе объявлен план "Перехват" - полиция разыскивает неизвестных, которые со стрельбой ограбили мужчину возле отделения банка и скрылись на автомобиле Audi.

Нападение произошло около 9:45 во вторник, 2 июня, в Приморском районе Одессы - на углу улиц Ришельевской и Успенской.

Об этом пишет 048.ua.

Трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у находившегося в салоне мужчины сумку, предположительно, с деньгами. По данным издания, во время нападения прозвучали не менее восьми выстрелов. После нападения неизвестные скрылись автомобиле Audi.

Фото: 048.ua

Вооруженный налет попал на видео.