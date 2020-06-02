В центре Одессы трое неизвестных со стрельбой ограбили мужчину возле отделения банка. Видео
В Одессе объявлен план "Перехват" - полиция разыскивает неизвестных, которые со стрельбой ограбили мужчину возле отделения банка и скрылись на автомобиле Audi.
Нападение произошло около 9:45 во вторник, 2 июня, в Приморском районе Одессы - на углу улиц Ришельевской и Успенской.
Об этом пишет 048.ua.
Трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у находившегося в салоне мужчины сумку, предположительно, с деньгами. По данным издания, во время нападения прозвучали не менее восьми выстрелов. После нападения неизвестные скрылись автомобиле Audi.
Фото: 048.ua
Вооруженный налет попал на видео.