Сеть кафе от заправок WOG до конца сентября будет сотрудничать с "Укразализныцей" и продолжит предоставляя ей услуги питания в поездах "Интерсити+".

Об этом со ссылкой на пресс-служба компании сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в "Укрзализныце" аукцион на определение поставщика питания для пассажиров скоростных поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+" был проведен с грубыми нарушениями.

"Из-за сложившейся ситуации пассажиры скоростных поездов могли остаться без кейтеринга. Но WOG строит партнерские отношения, поэтому в компании пошли на условия УЗ и значительно увеличила гарантированный ежемесячный платеж. Благодаря этому до сентября поставщиком питания для скоростных поездов остается WOG Cafe", - сообщила пресс-служба компании.

Также в "Вог ритейл" завили о готовности участвовать в новом конкурсе на организацию питания, который запланирован на сентябрь.

Также стоит отметить, что 28 мая "Укрзализныця" отстранила руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" (которые занимаются скоростными поездами "Интерсити") из-за сделки по закупке еды.