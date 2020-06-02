Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, отчитался о первых успехах системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая начала работать с 1 июня.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так в понедельник, за 9 часов работы с 00.00 до 09.00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов, нарушителей стало - 10 469 или на 40 % меньше!

Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась. И это наш общий успех", - заверяет Антон Геращенко.

Ранее "Страна" приводила адреса, где в Киеве установят камеры наблюдения для фиксации нарушенияй ПДД.