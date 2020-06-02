"Минеру" моста Метро вручили подозрение. Фото: Facebook

Мужчина, который вчера "заминировал" мост Метро в столице получил подозрение. 

Об этом во вторник, 2 июня, сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook. 

Мужчине, который накануне "заминировал" мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.

"Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. 

Как рассказал задержанный, свой поступок он совершил, чтобы привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружия и взрывчатки у него не было. Во время задержания мужчину никто не пострадал. В данный момент в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Задержанному грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. 

Фото с места преступления. Facebook

Фото с места преступления. Facebook

Фото с места преступления. Facebook

Пост прокуратуры Киева в Facebook

Напомним, вчера днем полиция перекрыла движение транспорта по мосту Метро после сообщения о его заминировании. Спустя час "минер" был задержан. При этом он не имел при себе взрывного устройства - полиция нашла лишь муляж, в котором находилась земля

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