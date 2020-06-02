Цены на нефть Brent после резкого весеннего обвала восстанавливаются. Из-за этого выравнивается курс российского рубля, который вернулся к отметкам начала марта.

Об этом со ссылкой на аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова пишет Газета.ру.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 1 июня выросла на 0,63% - до $38,08 за баррель. А в ходе торгов 1 июня на Московской бирже рубль укреплялся до 69,38 за доллар – таких цифр не было уже почти три месяца.

"Основное влияние сейчас оказывает восстановление цен на нефть. Рубль вернулся к отметкам начала марта, где в тот момент находился и Brent. Там же сейчас и российские фондовые индексы", - сообщил Валерий Емельянов.

Уточняется, что рубль с января по март потерял более 23%, но затем восстановился на 16%, и сейчас на 11% ниже начала мая.

Курс рубля в текущем квартале. Инфографика: banki.ru

Напомним, в конце мая мировые цены на нефть пошли в рост на фоне смягчения карантинных ограничений.

Также мы писали, что американская нефть в мае установила исторический рекорд роста цены.