Шесть лет назад, 2 июня 2014 года, по Луганской ОГА был нанесен авиаудар. Погибли восемь человек, двадцать восемь были ранены осколками.

В Украине по этому поводу выдвигали версии одна фантастичнее другой - то взорвался кондиционер, то сепаратисты сами затеяли перестрелку и постреляли много гражданских.

При этом международные организации прямо заявили, что ракеты пускал военный самолет. И нетрудно догадаться, чей - в регионе летала только украинская авиация.

Несмотря на большое число погибших и раненых, уголовных дел в Украине по этому факту не заведено. Для луганчан же и Донбасса в целом этот авиаудар по центру густонаселенного города стал еще одним поводом для войны.

Именно из цепочки таких эпизодов, начиная с массового убийства людей в Одессе, в "ополчение" начинали вступать все больше местных жителей. А война принимала необратимый характер.

"Страна" вспомнила, что произошло шесть лет назад в Луганске и поговорила с очевидцем тех событий.

От антимайдана до "ЛНР". Луганск накануне удара

Для начала вспомним, что происходило в Луганске накануне смертельного авианалета.

После того, как в Киеве свергли Виктора Януковича, в Луганске, как и в Донецке, начались массовые митинги против победившего в столице Майдана.

Уже 5 марта в Луганске избрали первого "народного губернатора" Александра Харитонова, а через четыре дня захватили областную администрацию и подняли над ней российский флаг. Назначенный из Киева губернатор Михаил Болотских написал заявление об отставке.

Правда, после этого произошел откат: часть местных активистов попала в СБУ, также в Луганск явился Олег Ляшко и произвел "гражданский арест" местного регионала Арсена Клинчаева.

Однако антимайдановские митинги продолжались и набирали силу.

Параллельно СБУ начала массовые задержания, после которых 6 апреля здание областной управы было взято штурмом, чтобы освободить задержанных. Там протестующие завладели крупным арсеналом оружия и обустроили прямо в захваченном СБУ "Штаб сопротивления".

Киеву выдвинули требования - отпустить всех задержанных и провести референдум о самоопределении области. Параллельно в Луганской области начали блокировать продвижение украинской военной техники (АТО официально началась 6 апреля).

21 апреля "народным губернатором" стал Валерий Болотов, глава местного союза ветеранов десантных войск. А 27 апреля провозгласили "Луганскую народную республику".

Через два дня, после истечения ультиматума Киеву, сторонники "ЛНР" захватили областную прокуратуру, ОГА, здания МВД и местную телерадиокомпанию. Под контроль "республики" начали переходить другие города региона - Стаханов, Алчевск, Станица Луганская, Антрацит.

12 мая прошел "референдум" о выходе из состава Украины и образовании "ЛНР". Во второй половине мая началась эскалация вооруженного противостояния. Ближе ко 2 июня бои шли уже на границе с Россией - под контроль сепаратистов переходили пограничные пункты.

В Украине президентом как раз был избран Петр Порошенко, который, на момент обстрела, впрочем, еще не исполнял своих обязанностей: его инаугурация пройдет лишь 7 июня. Верховным главнокомандующим на тот момент оставался еще Александр Турчинов.

Как обстреляли обладминистрацию

Налет произошел около 15 часов 2 июня 2014 года. По зданию били из неуправляемых авиационных ракет.

В "ЛНР" заявили, что в здании тогда находился глава "республики" Валерий Болотов и его ближайшее окружение. Они не пострадали.

На записях с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент обстрела, видно, что он был совершен с воздуха.

Зафиксировали на фото и видео и последствия удара. Возле ОГА порушены деревья. Людям оказывают скорую медицинскую помощь. Много крови. Раненых переносят на одеялах и носилках. Вокруг лежат изувеченные тела.

В Киеве после этого заявили, что не наносили авиаудар по зданию, вокруг которого расположены жилые дома и детский садик.

В отчете Минобороны Украины за 2 июня говорится, что украинская боевая авиация действительно работала в районе Луганска. Было три самолето-вылета и потрачено 150 боеприпасов. Но в указанный период времени, как утверждалось, проводилась зачистка лесополосы. А ОГА якобы не обстреливали.

О том, что же произошло у обладминистрации, украинские официальные лица давали противоречивую информацию.

Как заявил практически сразу после трагедии пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, причина случившегося - взрыв внутри здания из-за "неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами", а "обстрела здания снаружи, тем более с самолета, не было".

Разумеется, никакая стрельба внутри здания не могла бы вызвать массовой гибели людей на улице - с тяжелыми увечьями.

По второй версии (озвучил первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша), сепаратисты обстреливали из ПЗРК украинский самолет. Но случайно выстрелили в фасад ОГА, задели кондиционер, он загорелся.

Впрочем, как потом обратили внимание в Сети, на месте обстрела кондиционер вообще не был установлен.

Точку в этих версиях поставил отчет ОБСЕ, который опроверг заявления Киева. Там четко говорится об авиаударе.

"В Луганске ситуация оставалась напряженной. Ракеты попали в оккупированное здание областной администрации. Согласно ограниченным данным, которыми располагает СММ, эти удары стали результатом попадания в здание неуправляемых ракет, которые были запущены из самолета", - отметили в миссии.

Организация не уточнила, чей это был самолет. Однако было очевидно, что своей авиации у сепаратистов на тот момент не было (и нет до сих пор, если не считать беспилотников).

Через два года после трагедии завесу тайны приоткрыл советник главы МВД Антон Геращенко. Не называя локаций, он описал инцидент, который очень похож на происходившее в Луганске 2 июня.

"Я сейчас не буду называть время и место, но летом имел место случай, когда пилот украинского самолета получил задачу уничтожить штаб террористов в одном городе. И когда он зашел на боевой курс, по нему началась стрельба из установок ЗУ-23-2. И он сделал одно легкое движение рукой, чтобы уйти от пуль, которые летели в него, и нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям - не хочу здесь давать повод для пропаганды. Что делать с этим пилотом? Его нужно судить, потому что он ушел от вражеской трассы? А я считаю, что нужно судить Путина и всю его клику, потому что за его каждую жертву, в том числе которая погибла из-за случайности со страны Украины, виноват Путин", - рассказал Геращенко на ток-шоу "Свобода слова".

То есть, по его версии, обстрел ЛугОГА был случайностью. При этом нардеп заявил, что пилоту приказали уничтожить "штаб террористов", который в тот момент - и это было общеизвестно - находился в областной администрации.

Из этих слов следует, что ставилась как раз задача обстрелять именно это здание.

"Так начиналась война"

О том, что происходило в Луганске 2 июня, "Стране" рассказал журналист Игорь Рец, который в те дни работал на областном радио "Эра".

"Прошло уже шесть лет, но я до сих пор хорошо помню хронологию дня. Эти воспоминания остались в голове картинками, как будто происходили в глубоком детстве. Утро началось с самолета, и могло закончиться тоже самолетом, сложись история иначе.

Я жил в пяти километрах от Луганского погранотряда, где в ночь с первого на второе июня начались перестрелки между пограничниками и сепаратистами. Над городом кружил самолет. Я его не видел, слышал постоянный монотонный гул. Моя бабушка с самого утра была встревожена происходящим. Я еще не понимал, что для человека, пережившего войну такой гул не несет ничего хорошего. С тех пор гул самолетов был крайне неприятным и для меня.

Я работал на местном радио, и моя смена началась в обед. Встретился с коллегой, его смена начиналась через два часа, и было время выпить кофе. Обычно мы брали его в подземном переходе у центрального рынка и шли в парк напротив ОГА. Над головой в сторону погранотряда пролетел самолет, а мы по спустились в подземку. Вскоре все загудело, будто сверху, по бетонным перекрытиям ехал трамвай, которых никогда здесь не было и не могло ехать.

Было ясно, что произошло что-то страшное, когда толпа ринулась в переход. Мне хотелось посмотреть, что же произошло. Я выскочил наверх и увидел, как переполненный людьми центральный рынок разбегается кто куда. Неподвижно стояли только два хранителя этого места - валютный меняла и бабуля, продающая пакеты.

Бабуля громко кричала "Господи, помилуй". Валютный меняла сохранял неподвижность. В небе было черное пятно. "Сбили?". Самолет летал целый день, и о том, что его могут сбить, предполагали многие. "Вроде нет", - меняла был единственный человек на всей площадке, которому было явно плевать на происходящее.

Мы пошли к ОГА, еще не зная, что парк уже перекопан осколками, а из окна свисал труп. В парке собирались люди, никто не понимал, зачем это произошло. Что произошло - понимали все.

В редакции мне предложили включиться в прямой эфир. В это время под ОГА начали собираться сепаратисты, и я отошел подальше. "Здание ОГА со следами снарядов, в парке воронки и поваленные деревья. Вероятно, ударил самолет", - я сказал, что видел, послушал предостережение беречь себя и положил трубку. Мне тут же перезвонили.

Я тогда не знал, что уже появились и другие версии. У меня переспросили, точно ли речь о самолете. Я не знал, не видел удар, но был уверен, что других версий быть не может.

"Самолет идет на второй заход!", - кто-то заорал, и люди ринулись врассыпную снова. Я помню, меня едва не сбила машина на улице Демехина, водитель мчал как в компьютерной игре, его можно было понять. Я тоже чувствовал в тот момент панику.

На курилке возле офиса коллеги рассматривали маленький чугунный кубик. Его нашли на территории предприятия, находящегося в ста метрах от ОГА. Новость о "взрыве кондиционера" я воспринял с некоторым воодушевлением. Но вера в то, что самолет не может ударить по центру города рассеялась спустя две минуты. Мы посмотрели на фото фасада в гугле и поняли, что в том окне просто нет никакого кондиционера.

Версия о "внутреннем взрыве" и не рассматривалась всерьез. Направление удара можно было легко оценить по направлению рытвин. Снаряды ложились сверху вниз.

Один мой коллега нашел осколок в виде полумесяца. Это было кольцо из поражающих элементов. Я помню, он сказал "это НУРС", такие могут ставить на вертолеты или самолеты. Вертолетов я в тот день не наблюдал.

Самолет продолжал летать над городом. Наверное, я чувствовал то, что чувствует маленькая мышь в степи, над которой кружит большая хищная птица. Наверное, такое чувствовали многие. Город был пустой.

Спустя несколько дней, я как и многие земляки, покинул дом. На вокзале уже собирались очереди. Так началось лето 2014-го, война".