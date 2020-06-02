В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что первые пункты пропуска в на Донбассе откроют после 10 июня, а адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме Львовской, Ровенской и Черновицкой областей.

Об этом со ссылкой на традиционное селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса под председательством Зеленского сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек коронавируса в стране не зафиксировано. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели – 328.

По словам Зеленского, Украине удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии, чему способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую подробно и тщательно разрабатывали, и меняли по мере необходимости.

"Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", - добавил он.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с коронавирусом уже перечисляют. Также сейчас происходят поставки крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак добавил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС на Донбассе после 10 июня.

Ранее "Страна" писала, что, несмотря на призывы ООН, Владимир Зеленский отказывался открывать пункты пропуска на Донбассе. По его словам, сроки их открытия привязаны к карантину в стране, введенному из-за коронавируса.