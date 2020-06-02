В соцсети опубликовано видео жестокой драки между двумя девушками-подростками. Авторы поста уточняют, что действие присходило в Киеве на Соломенке. На видео видна парковая зона и компания девушек. Внезапно две из них сошлись в жестком поединке. В ход пошли не только кулаки, но и ноги. Дерущиеся наносят друг другу очень ощутимые удары.

Вскоре обе девушки повалились на землю, продолжая друг друга нещадно колотить и таскать за волосы. Драка останавливается также внезапно, как и началась.

"Столичные девушки-подростки решают проблемы "распространения слухов" и "разговоров за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут", - говорится в подписи к видео.

На видео можно также рассмотреть, что неподалеку от дерущихся спокойно идут люди и никто не обращает на драку внимания.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве устроили драку со стрельбой агробизнесмены и газовики, избит партнер сына судьи Емельянова.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина после драки прострелил ноги полицейскому.