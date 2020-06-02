В среду, 3 июня, в Украине по-прежнему будет господствовать циклон. Дожди ожидаются в большинстве областей страны. Погода улучшится только к концу недели, 5 июня.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра центр циклона будет находиться над западной частью Украины. Дожди охватят большинство областей.

"Но все же антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Черного моря зашлет своих разведчиков вглубь Украины: просветы, прояснения возможны вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую область к Запорожью", - написала Диденко.

По данным синоптика, ветер в среду ожидается южный, его скорость будет колебаться в пределах 3-10 м /с. 3 июня ночью будет холодно, +5...+9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов. Завтра днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области: +17...+23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях, +11...+14 градусов. На остальной территории страны - +13...+19 градусов.

В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6...+8 градусов, днем ​​в среду потеплеет до +17 градусов.

"А вот уже с 5 июня удивим знаменитых диетологов - за один день станем на пару килограммов легче, существенное потепление стянет с нас лишнюю, неуместную в июне, одежду", - написала Диденко.

Напомним, "Страна" писала о том, какой будет погода этим летом. Украинцев ожидают тепло и дожди.

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