В это воскресенье, 7 июня 2020 года, отмечается праздник Святой Троицы. Предшествовать ему будет Троицкая родительская суббота.

Поминальный день 6 июня считается Вселенской родительской субботой. В этот день люди ходят на службе в храм, ставят свечки за упокой, посещают кладбище и обедают в кругу семьи, вспоминая ушедших из жизни родных.

Троица же посвящена евангельскому событию - сошествию Святого Духа на апостолов. Писание гласит, что через 50 дней после Пасхи - Воскресения Христова - самые близкие ученики Иисуса собрались на месте Тайной Вечери накануне распятия.

В этот момент началось волнение неба, движение облаков. На апостолов сошел Святой Дух в виде всепроникающего огня. После этого ученики Иисуса начали говорить на самых разных языках. Это чудесное событие позволило им читать проповеди везде, чтобы все понимали учения Иисуса Христа.

Святая Троица, в основу которой легло название праздника, - это Отец, Сын и Святой дух. То есть Бог есть в трех лицах, которые существуют в единстве.

Троица - это праздник радости, ею преисполнена служба в храме. После нее люди идут домой, накрывают праздничные столы, приглашают близких и отмечают. Поститься на Святую Троицу не надо. Зато в этот день нельзя работать, ссориться, кричать. Приветствуется подача милостыни.

После Троицы, в понедельник 8 июня, в стране будет нерабочий выходной день.