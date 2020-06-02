Несмотря на то, что в Украине постепенно смягчают карантинный режим, линия пересечения с неподконтрольными территориями на Донбассе остается закрытой до 22 июня.

По этому поводу народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" зарегистрировали проект Постановления №3570, которым предлагают одобрить текст Заявления Верховной Рады Украины о необходимости срочного возобновления работы контрольных пунктов въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях.

Об этом передает пресс-служба политсилы.

В проекте Заявления отмечается, что уже более двух месяцев на востоке Украины не работают пункты въезда/выезда между контролируемой и неподконтрольной территориями Украины. "Всё это время граждане Украины, проживающие по ту сторону линии соприкосновения, буквально изолированы, брошены на произвол судьбы, оставлены один на один с существующими проблемами, которые усугубляют проблемы, связанные с коронавирусной болезнью Covid-19", – акцентируют оппозиционеры.

"Верховная Рада Украины считает, что ослабление карантина должно касаться всей страны и всех её граждан. Власть должна дать возможность людям получить свои законные выплаты, более качественную медицинскую помощь, увидеться с родными и близкими. Только так мы сможем предотвратить гуманитарный кризис на временно неподконтрольных территориях Украины. Достижение мира, защита людей и восстановление единства страны - основная задача власти и украинских политиков", - говорится в проекте Заявления Верховной Рады.

В связи с этим народные депутаты от фракции "Оппозиционной платформы - За Жизнь" предлагают парламенту призвать президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и командующего Объединенных сил:

- принять меры для восстановления работы контрольных пунктов въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях;



- провести переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и добиться разблокирования работы контрольных пунктов въезда/выезда со стороны неподконтрольной территории Украины;



- организовать работу контрольных пунктов въезда/выезда в усиленном режиме с целью обеспечения как можно более быстрого пересечения линии разграничения населением, которое в этом нуждается.







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