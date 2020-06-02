Украинские авиакомпании выполнят более 30 эвакуационных рейсов, чтобы доставить граждан нашей страны домой, которые были вынуждены остаться за границей из-за пандемии коронавируса. Их будут осуществлять компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp.

Об этом сообщает avianews.com, во вторник, 2 июня.

Отмечается, что эвакуация граждан будет выполнена с 3 до 15 июня.

SkyUp совершит перелеты из Берлина, Варшавы, Лондона, Малаги, Милана, Стамбула, Софии, Аликанте, Неаполя, Еревана, Дубая, Рима, Вены, Дели, Франкфурта, Шарм-эль-Шейха, Барселоны, Стокгольма, Вильнюса, Эр-Риада, Маската, Дюссельдорфа, Баку, Хургады и Ташкента. График МАУ предусматривает выполнение специальных рейсов из Нью-Йорка, Амстердама, Дубая, Тель-Авива, Парижа, Майами, Мадрида, Малаги и Торонто", - говорится в сообщении.

Купить билеты можно на сайтах авиакомпаний по фиксированному тарифу.

График эвакуационных рейсов SkyUp в Киев:

3 июня: Берлин, Варшава, Лондон;

5 июня: Малага, Милан, Стамбул, София, Аликанте, Неаполь;

7 июня: Ереван, Дубай, Рим;

8 июня: Вена, Дели, Франкфурт;

9 июня: Шарм-эль-Шейх;

10 июня: Барселона;

11 июня: Стокгольм, Вильнюс, Эр-Рияд, Маскат;

12 июня: Дюссельдорф;

13 июня: Баку, Хургада, Ташкент.

График эвакуационных рейсов МАУ в Киев:

3 июня: Нью-Йорк;

4 июня: Амстердам;

6 июня: Дубай, Тель-Авив;

8 июня: Париж;

9 июня: Майами;

12 июня: Мадрид, Малага, Тель-Авив;

13 июня: Торонто

Эти рейсы будут обслуживаться в аэропорту "Борисполь", в терминале В. Украинцы, прилетевшие из-за границы, должны будут пройти двухнедельную обязательную обсервацию.

Также авиакомпании могут перевезти иностранцев и работающих за границей украинцев в другие страны. Вылет из Украины осуществляется в терминале F.

Напомним, с 1 по 9 мая авиакомпания МАУ выполнила 11 специальных международных рейсов для доставки граждан Украины и нерезидентов из-за границы, которые имеют право въезда в нашу страну.

Кроме того, сообщали, что авиакомпания МАУ уволит 35,2% своих сотрудников (900 человек), а также сократит дальнемагистральный флот.