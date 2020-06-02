В Киеве по состоянию на 2 июня так и не наступило метеорологическое лето. Средняя температура воздуха весной, несмотря на холодный май, составила +9,6 градуса, это на 1,4 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

При этом в Киеве весна-2020 была очень контрастной: температура воздуха в марте была выше климатической нормы на 5,8 градуса, май же оказался холоднее на 2,8 градуса.

При этом осадков в Киеве за весну благодаря очень влажному маю (230% от нормы - Ред.) выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы.

Уточняется, что метеорологическое лето в Киеве до сих пор не наступило. При этом среднестатистически оно начинается 14 мая, а позже всего оно начиналось 7 июня - в 1990 и 2001 году. Отметим, что началом метеорологического лета принято считать момент, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +15 градусов.

Напомним, после года недобора осадков май в Киеве получил сразу 230% нормы дождей.

Также мы писали, что потоп, который случился в Киеве 30 мая, стал рекордным в истории столицы.