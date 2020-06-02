В Министерстве внутренних дел опровергли информацию, разгоняемую по соцсетям о том, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая начала действовать с 1 июня, не "видит" автомобили с буквенными номерами.

Об этом "Украинским Новостям" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Да чушь все это", - заявил чиновник.

Таким образом Геращенко опроверг информацию пользователей социальных сетей, что система автоматической фото и видео фиксации нарушений не распознает буквенные номерные знаки.

Ранее политтехнолог и медиаэксперт Владимир Петров сообщил на своей странице в Фейсбук, что система контроля скорости не фиксирует буквенные номера на авто, а только буквы с цифрами. По его словам, такие номерные знаки система не распознает и не вносит в базу.

Он призвал всех желающих покупать именно буквенные номера, чтобы не платить штрафы.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков отчитался о первых успехах системы автофиксации нарушений ПДД. Система выписала за 8 минут 262 штрафа.