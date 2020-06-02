В ФСБ России заявили о задержании украинского военнослужащего, о похищении которого на днях заявило командование десантно-штурмовых войск ВСУ. 28-летний боец 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский, по утверждению ФСБ, задержан в аннексированном Крыму российскими пограничниками по обвинению в "незаконном пересечении границы". Российская сторона заявляет, что украинец был нетрезв.

Об этом сообщает РИА "Новости"..

"Пограничным управлением ФСБ России по республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ФСБ.

Также в ФСБ обнародовали фамилию задержанного - это 28-летний Добринский Е.В. При досмотре у него якобы обнаружили наркотик. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

В отношении военнослужащего завели уголовное дело по статье 322 УК РФ ч.1 ("Незаконное пересечение Государственной границы РФ"). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, что у Украины иная версия. Начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентин Шевченко заявил, что военнослужащего похитили около 5:00 30 июня в районе полуострова Чонгар. О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ напрямую не говорили.

Также мы сообщали, что накануне под Херсоном произошло еще одно ЧП, связанное с 95-й десантно-штурмовой бригадой - один из ее бойцов был найден застреленным.