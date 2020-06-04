Предлагаем гороскоп на четверг, 4 июня, для всех знаков Зодиака. День подходит для принятия самых ответственных решений, самоанализа, укрепления личных и деловых отношений.

Также предлагаем читателям гороскоп на июнь.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам можно немного расслабиться перед ответственным делом. Сегодня лучше предпочесть семейные традиции и здоровую стабильность чему-то новому и неизведанному. Проведите день максимально спокойно, избегайте дурных высказываний и не злоупотребляйте алкоголем.

Телец (21.04 - 20.05)

День будет благоприятным для поездок и начала путешествий. Насладитесь свободой, испытайте чувство авантюризма и неизведанных приключений. Сегодня вы способны настроить на позитивную волну всех друзей и знакомых. Используйте свое врожденное чувство юмора и умение действовать, опираясь на удачу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам лучше действовать согласно ситуации, проявив такт и чуткость к своим близким. Звезды рекомендуют вам научиться уважать мнение друзей или вашего партнера, чтобы не допускать ссор и конфликтов. Всегда оставайтесь на стороне добра и в рамках человечности.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки могут увидеть обратную сторону событий, которая может показаться не столь прекрасной, какой вы ее себе обрисовали. Звезды советуют не отчаиваться и не пытаться что-то изменить при помощи грубой силы. Попытайтесь найти положительные моменты и перспективы в сложившейся ситуации.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы заручатся моральной и финансовой поддержкой близкого человека. Это сделает день чуть менее трудным и укрепит настрой на реализацию дальнейших планов. Постарайтесь не заводить разговоров о карьере, чтобы избежать ссор. Вечер лучше посвятить неторопливым делам или творчеству.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы могут рассчитывать на укрепление семейных ценностей. Вы сможете получить преференции на работе и перенести заряд позитива и добра на своих родных. Впрочем, энергии вечером может не хватить на домашние дела. Поэтому лучше ничего существенного не планировать.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы смогут насладиться приятным общением с близкими, которое сделает вас на шаг ближе в духовном плане. На работе появится возможность реализовать проект совместно с командой единомышленников. Единственное, чего звезды советуют избегать сегодня, это ремонтные работы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам важно отсрочить все важные дела, переговоры и физическую работу. День пройдет благоприятно, если провести его вдали от правил и четкого регламента. Сегодня вы можете почувствовать неспособность логически мыслить и планировать. Вечером могут быть финансовые траты.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов есть возможность провести день в гармонии с окружающим миром. Наконец-то обстоятельства помогут вам снять нервное напряжение, жить сегодняшним моментом и не загадывать ничего наперед. Вы сможете разделить ваши нестандартные интересы с единомышленниками.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогам лучше не демонстрировать окружающим свои романтичные эмоции, уделите время своему физическому и психологическому здоровью, не соглашайтесь на изнурительные мероприятия и неприятную компанию. Иногда лучше наблюдать за авантюрами друзей, чем самому ввязываться в сомнительные проекты.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи смогут насладиться днем полной независимости и свободы. Контроля извне будет мало, а критика ожидается конструктивная. Даже мелкий успех, обусловленный прошлыми заслугами, сможет поднять сегодня ваше настроение. Вечером атмосфера будет соответствовать вашим внутренним ощущениям.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам звезды обещают реализацию романтических планов, но в виртуальном мире. Надолго находиться в плену у своей богатой фантазии нежелательно. Подумайте варианты капиталлизации этих идей в реальные встречи, важные и денежные проекты. Если это невозможно, откажитесь от иллюзий насовсем.