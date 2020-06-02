Во Львове сотни заробитчан осаждают польское консульство, которое начало выдавать рабочие визы после карантина.

Наплыв желающих выехать на заработки вместе с очередями растет с каждым днем.

И хоть на Львовщине из-за роста заболеваемости продлили карантин до 5 июня, под консульским зданием на улице Ивана Франко стоит толпа людей – без дистанций и многие без масок (их надевают уже перед входом, иначе не пускают).

По правилам, которые объявило консульство после возобновления работы, в очереди надо соблюдать дистанцию в полтора метра, заходить в консульство только в маске, которая прикрывает нос и рот, и в одноразовых перчатках.

"То, что происходит за территорией консульства – не наша компетенция, а львовских правоохранительных органов. Мы контролируем только то, что внутри", - сказали нам в консульстве.

Нацгвардия, которая охраняет консульство, также не вмешивается в ситуацию.

Во Львове, несмотря на карантин, под польским консульством стоят скученно и без масок. Фото: Виктория Балицкая

Большинство из стоящих в очереди едут на сбор урожая с целью остаться и дальше. Часть - на стройки, предприятия и уборщиками в частные дома.

"Пока еду в поле, а там видно будет. В очереди за визой простоял три часа, многие действительно без масок, стоят вплотную друг к другу", - поделился с нами львовянин Игорь Заблоцкий.

Сейчас в Польшу можно выехать на сезонные работы и без рабочей визы по биометрическому паспорту, достаточно приглашения от работодателя.

Но остаться на работе можно только на три месяца действия биометрии, а рабочие визы позволяют находиться на заработках до года. Также их делают те, у кого не биометрические, а обычные загранпаспорта.

"Люди хотят сделать визы и поехать заработать деньги, потому что сейчас такая ситуация, что в Украине с такими ценами и еще нет работы, а есть-то хочется", - говорит львовянин Валентин Ярошик.

Тем временем растут очереди и на пешем переходе "Шегини". В минувшие выходные, по данным пограничников, его пересекли в обе стороны уже 7,5 человек – на 3 тысячи больше, чем неделей ранее.

Стоят в очереди уже не 5 часов, как сразу после открытия перехода в середине мая, а по 8 и более.

"Я стояла под дождем 8 часов, без туалета, без всяких условий. Все друг у друга на головах, каждый хочет пройти быстрее. Ни о каких мерах безопасности речи не идет, будто никто не боится заболеть. Народ спешит быстрее выехать, боятся, что могут опять закрыть переход и придется платить за пересечение в автомобильных пунктах. В очереди все очень злые на власть. Звали заробитчан в Украину, обещали дешевые кредиты. Ну вот вернулись (хоть и из-за коронавируса). И снова все едут назад - батраками", - поделилась со "Страной" Галина Безугла, жительница Калуша Ивано-Франковской области, которая поехала собирать клубнику в Польшу.

Толпы на пешем переходе "Шегини" все растут и растут. Фото: Томаш Баарт

По ее словам, с собой помимо приглашения или визы нужно иметь страховку и 400 злотых (100 долларов) – эта сумма на первое время жизни в Польше.

"Без этого могут не пропустить", - говорит Безугла.

По ее словам, для сезонных работников в Польше отменили карантин.

"Его проходишь теперь на поле. Кроме "плантаций" выходить никуда нельзя, даже в магазин. Полиция строго проверяет", - говорит нам заробитчанка.

Заробитчане полагают, что очереди в "Шегинях" еще вырастут, когда Германия и Чехия откроют границы для работников.

Тем временем под "Шегинями" продолжает процветать рэкет на автобусах, которые везут пассажиров до пешего перехода и назад.

Силовики задержали трех человек, которые требовали с водителей по 300 грн с пассажиров и еще 500 грн за автобус (в сумме выходило около 4 тысяч гривен с буса).

"Но "автобусная мафия" продолжает действовать. Это закончится тогда, когда снова пустят пассажирские автобусы и поезда", - говорит нам источник в пограничной службе.