В Киеве вскоре должен заработать единый электронный билет, который будет действовать для железной дороги и метро. О скором запуске такой услуги в своем телеграм-канале заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", - говорится в сообщении.

Других подробностей относительно единого электронного билета министр не уточнил.

Напомним, в Киеве запуск городской электрички отложили на неделю из-за ремонта поездов, который нее успели сделать из-за карантина.

Также мы сообщали, что с 1 июня в рамках ослабления карантина запустили 42 поезда "Укрзализныци". Мы публиковали карту и полный список направлений.