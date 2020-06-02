Днем во вторник, 2 июня, возле здания Кабинета министров в Киеве проходит митинг, организованный представителями ресторанного бизнеса. Протестующие требуют от правительства позволить заведениям общепита принимать клиентов не только на летних площадках, но и в помещениях.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организатор акции протеста - Украинская ресторанная ассоциация. Представители отрасли собрались возле Кабинета министров в центре столицы, чтобы обратить внимание на проблему, с которой столкнулись рестораторы из-за карантина. Они требуют разрешить работу заведений общепита в помещениях.

Митингующие принесли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками, а также плакаты: "Пора шастать по ресторанам", "Все хотят быть Велюр", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!", "Вы сделали нас вместе", "Мы есть и мы хотим есть", "Чего сидеть грустно? Давайте кушать вкусно".

Подавляющее большинство собравшихся - в защитных масках, правда, социальную дистанцию в 1,5 метра, рекомендованную Минздравом, почти никто не соблюдает.

Около 12:20 в Киеве пошел сильный дождь, акция протеста завершилась, митингующие расходятся.

Акция протеста рестораторов 2 июня. Фото: "Страна"

Напомним, полноценную работу украинских кафе и ресторанов могут возобновить 10 июня.

Также мы писали, что с 11 мая украинским заведениям общепита разрешили принимать гостей на летних площадках и террасах.