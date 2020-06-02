В фонде Государственного резерва провели аудит и выявили крупную недостачу зерна, которое съели мыши. Убытки оцениваются в 800 миллионов гривен.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в Фейсбук.

"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита" - написал Апостол.

По его словам, "прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, в Тернопольской области", где они съели склады корма, который бы поместился в более чем 150 вагонов-зерновозов.

Ранее мы писали, что Украина в этом году не досчитается 15 миллионов тонн зерна из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией Covid-19.

Также сообщали, что в Полтаве СБУ разоблачила чиновников, которые разворовывали зерно. Чиновники намеренно указывали низкие показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса, чтобы вывезти зерно в частные элеваторы.