Сегодня на одесском промтоварном рынке «7 километр» произошло нападение со стрельбой на магазин тканей. "Стране" удалось найти очевидца происшествия и выяснить подробности.

По его словам, в магазин, который торгует тканями, зашла группа парней с битами и пистолетами. "Эти люди не пытались ограбить магазин. Они с самого начала были "заряжены" на конфликт. Зайдя в магазин, они начали его громить и избивать продавца. Ранили его из пистолета в ногу и лицо. На защиту продавца бросились соседи по магазину и владельцы. Отбились, неизвестные убежали и скрылись на двух бусиках. Потом приехала полиция", - пояснил очевидец конфликта.

Источники "Страны" в одесской полиции рассказали, что напали на магазин, который держат украинские граждане сирийского происхождения.

"Основная версия – попытка запугивания предпринимателей бандитами из этнической ОПГ с запада Одесской области, которые пытаются"крышевать" торговлю тканями", - пояснил полицейский.

Напомним, утром 29 мая в жилом квартале Броваров две группировки устроили стрельбу, пытаясь поделить между собой рынок пассажирских перевозок. В итоге полиция объявила подозрения 23 участникам перестрелки. Вчера суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.