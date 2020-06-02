Ситуация с заражением коронавирусом игроков львовских Карпат оказалась намного опаснее, чем казалась на первый взгляд. После проведения тестов стало ясно, что как минимум 13 футболистов поражены Covid-19.

Об этом журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил в своем Twitter.

"Ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды.

Цифры неокончательные, впереди вторая партия. "Карпаты" точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы", - написал Игорь Бурбас.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Сстали известны имена первых игроков "Карпат", которые заразились коронавирусом.

Так же мы рассказывали, что матч "Карпат" с "Мариуполем" отменили из-за вспышки коронавируса.