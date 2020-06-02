На заседании Верховной Рады во вторник, 2 июня, депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал коллег отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, почти все "слуги" недовольны его работой и обсуждают это между собой.

Видео обнародовано в YouTube.

"Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции "Слуга народа" и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, "с яйцами"? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок... бандитизм... Уже заходит за все "красные линии". Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга Народа" фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел", - заявил Шевченко.

По словам нардепа, может, Аваков и был эффективным министром, но сейчас ситуация в стране изменилась. Поэтому Шевченко призвал коллег отправить главу МВД в отставку.

Евгений Шевченко об отставке Авакова - с 24:02

Напомним, в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.

Отметим, что в Офисе президента некоторое время назад (еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах) обсуждался вопрос о возможной отставке Авакова.

Также сообщалось, что на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский пообещал кадровые решения по Авакову в случае развала дела Шеремета.