Депутаты Верховной Рады во время заседания во вторник, 2 июня, приняли постановление №3449 об обращении к международному сообществу о чествовании жертв крымскотатарского геноцида и нарушении Россией прав крымских татар. За документ проголосовали 310 депутатов.

Трансляцию заседания парламента опубликовала "Страна".

"Утвердить Обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, правительств и парламентов государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Российской Федерацией, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа", - говорится в тексте постановления.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков должен отправить текст постановления в вышеперечисленные организации и страны. Документ выступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Так, в этом году в ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, показали видео-инсталляцию, о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымскотатарского народа.

Также мы писали, что 18 мая посольство США призвало Россию немедленно вернуть Крым Украине и не призывать крымчан в армию.