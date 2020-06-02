В Мукачево Закарпатской области 28-летний мужчина пожаловался на действия полицейских и повесился во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области на своей странице в Facebook.

"Около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти мукачевца, 1992 года рождения. Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента работает полиция, чтобы выяснить мотивы и причины поступка мужчины. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщает "Закарпатье онлайн", по факту "публичного" суицида уже открыли уголовное по статье "Доведение до самоубийства". Досудебное расследование будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

"Нецензурно выражаясь, человек в явно излишне возбужденном состоянии покончил с жизнью в петле. При этом он обвинял во всем местную полицию", - пишет издание.

Скриншот: "IPnews"

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