Art-Puf - это бренд, который занимается производством различной мебели на территории Украины.

Начало данного бренда было положено еще в 2011 году. Все начиналось с бескаркасной мебели, которую также называют "кресло-мешок". Тогда ею занимались лишь несколько организаций. Создатель бренда Олег Шляховой увидел, как такие кресла пользуются большой популярностью в Италии. Тогда он подумал: "Почему бы не попробовать данную мебель на территории Украины?".

Вначале заказов не было совсем, так как люди попросту не знали, что существуют такие изделия . Всё начиналось с продаж таких кресел-мешков знакомым, а затем - их знакомым. Так по чуть-чуть начали появляться клиенты.

Место, где создавались изделия, было обычным гаражом. Там происходило всё производство, кроме шитья. Им занимались швеи, они работали на дому. Это был самый удачный способ экономии - так удавалось избежать лишних издержек и не тратиться на аренду. Олег брал чехлы бескаркасной мебели и наполнял их в гараже вспененным полистиролом, упаковывал и отправлял по всей Украине.

Когда в 2012 году создался сайт, клиентов стало уже намного больше. Люди начали требовать не только кресла-мешки груши (стандартная модель бескаркасной мебели), но и различные другие модели. Например, кресла-мячи, маты и даже диваны. И тут уже нужно было создавать с нуля выкройки, по которым осуществляется крой изделия. Какие-то удавалась найти в интернете, но некоторые нужно было разрабатывать самостоятельно.

Как происходило расширение производства?

В 2013 году клиентов стало уже настолько много, что трудно было обрабатывать заказы в гараже. Поэтому было принято решение арендовать полноценное помещение для производства. То время было самое тяжелое, рассказывает Олег. Пришлось находить новых швей, потому что те, которые шили на дому, не захотели работать на зарплате и ездить на производство. Дело в том, что они привыкли получать очень хороший заработок, при этом работать у себя в квартире.

Однако для расширения производства требовались арендованное помещение и покупка собственных швейных машинок. Их купили две, поэтому Олегу нужно было найти двух швей и одного закройщика - при условии того, что каждый день звонили новые клиенты и заказывали кресла. Сотрудников нужно было отыскать максимально быстро.

Вначале приходили швеи, которые совсем ничего не понимали, и скорость пошива была ужасная - 2 кресла в день. С такими людьми Олег быстро прощался. А уже через 5 дней удалось найти хорошую швею, которая с собой позвала еще одну, а та привела закройщика. И вот работа уже пошла полным ходом.

Art-Puf - это не только кресла-мешки

Спустя несколько лет, а именно в 2016 году, Олег увидел, как в Китае большой популярностью пользуются подвесные кресла из ротанга. Сейчас ими уже никого не удивишь, но тогда это была настоящая находка. Люди, которые видели такую мебель, стояли и любовались на нее, как на картину, ведь это было для них в новинку.

На тот момент производство бескаркасной мебели работало уже на полную, и Олег решил попробовать производить и кресла из ротанга. Вначале коконы варились в прямом смысле "на коленке". Только спустя полгода с момента производства полноценного экземпляра появились так называемые матрицы, по которым делают готовые изделия. Рядом с цехом, где работали швеи и наполнялись кресла-мешки, Олег снял еще одно помещение для сварки. Там также происходила покраска и упаковка металлических конструкций.

Самой сложной задачей было найти людей, которые бы умели плести из искусственного ротанга. Это умение требует специальных навыков. В Павлограде (где находится производство) найти таких людей попросту невозможно - в связи с тем, что в этом регионе никто не занимается плетеной мебелью. Олег решил эту задачу просто: привез специального человека из Закарпатья, который научил, как нужно правильно плести такую мебель.

Сегодня Арт-Пуф - это не только кресла мешки и подвесная мебель. Уже открылись полноценные столярный и варочный цехи. На сегодня этот бренд занимает первое место по производству мебели в стиле лофт. Компания показала своим примером, что в Украине можно делать бизнес, ведь здесь нет конкуренции и можно с лёгкостью выводить на рынок любой качественный продукт.