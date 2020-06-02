За сутки, 2 июня, количество зараженных коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось на десять человек. Общее число больных достигло 124 военных.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10.00 2 июня в Вооруженных силах Украины болеют 124 человека болеют острой респираторной болезнью Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных исходов - 4. В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 448 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 137 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в медучреждениях находятся два человека - в Ровенской военном госпитале и в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Кроме того, восемь человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенской - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Ранее мы писали, что в ВСУ зафиксировали третью смерть от коронавируса. При жизни воина тест показывал отрицательный результат.

Напомним, по данным на утро 2 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 340 человек. За сутки в стране зафиксировали 328 новых пациентов.