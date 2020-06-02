По состоянию на утро вторника, 2 июня, в Киеве зафиксировали уже 3 071 случай коронавируса. Суточный прирост больных Covid-19 в столице по сравнению с предыдущим днем уменьшился почти в два раза - до 28 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по его данным, среди новых пациентов с коронавирусом - пятеро медиков. В течение минувших суток один человек умер. Общее число летальных случаев Covid-19 в Киеве достигло 69. Сообщается, что выздоровели в Киеве уже 718 пациентов, из них 64 - в течение последних суток.

По данным мэра Киева, среди 28 заразившихся в течение суток - 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет, 15 мужчин от 29 до 80 лет, а также 2 девочки, которым 2 года и 5 лет соответственно.

За минувшие 24 часа в столице госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания вчера зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая.

Напомним, по состоянию на утро 2 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 340 человек.

Также мы писали, что вчера, 1 июня, в Киеве еще один монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, там заразились 26 служительниц.