В Верховной Раде депутаты из группы "За будущее" решили сменить название на "Партия "За будущее".

Об этом во вторник, 2 июня, с трибуны парламента заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков. Трансляцию заседания публикует "Страна".

Как заявил спикер, теперь депутатская группа "За будущее" будет называться "Партия "За будущее".

Напомним, депутатская группа "За будущее" была сформирована в конце прошлого лета нардепами 9 созыва из числа самовыдвиженцев. Ранее мы подробно писали об образовании этой группы, которая ориентируется на Авакова и Коломойского.

В конце мая стало известно, что народные депутаты из данного объединения образовали одноименную партию во главе с соратником Коломойского и намерены идти на выборы.