На заседании во вторник, 2 июня, депутаты Верховной Рады проголосовали за изменение графика работы парламента на текущую неделю.

Так, предложение изменить график, поставленное на голосование спикером парламента Дмитрием Разумковым, поддержал 321 народный депутат.

В соответствии с принятым решением, во вторник и четверг будут проходить только утренние пленарные заседания - до 15:00, без вечерних заседаний. А рубрику "Разное" в пятницу заменили на объявление депутатских запросов.

По словам Дмитрия Разумкова, соответствующие изменения предусмотрены только на эту неделю.

Напомним, "Страна" писала о том, чем займется Верховная Рада на заседании во вторник, 2 июня.

Кроме того, сообщалось, что в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова по Броварам и Кагарлыку на часе вопросов к правительству в пятницу.