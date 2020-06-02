В субботу утром, 6 июня, мимо Земле пролетит потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4). Ученые рассказали, есть ли опасность столкновения.

Об этом говорится в данных системы мониторинга околоземных объектов NASA.

Так, расчетный диаметр астероида 250 - 570 метров, что больше по размерам Эмпайр-Стейт-Билдинг и других астероидов, которые будут приближаться к Земле в ближайшием будущем.

Как отмечают ученые, столкновения не будет - объект пройдет от Земли на расстоянии, которое в тринадцать раз превышает расстояние до Луны. Он должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек.

По оценке сотрудников NASA, в следующий раз астроид приблизится к Земле уже в 2024 году.

Ранее мы писали, что в ночь с 15 на 16 апреля между Землей и Луной пролетел астероид. Небесное тело под названием 2020 GH2 было впервые замечено 11 апреля астрономами в американском штате Аризона. Размер астероида составляет от 13 до 70 метров.

Также мы писали, что в NASA показали новый снимок Юпитера со странными черными полосами. Фото можно посмотреть здесь.