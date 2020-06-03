Клубника - одна из самых полезных летних ягод. Она насыщена витаминами А, В1, В2, В9, С и многими другими. Дополнительно она содержит минералы: калий, кальций, йод, фосфор, магний, цинк, натрий.

Калорийность клубники - от 33 до 41 ккал на 100 граммов. Жиров почти нет - 0.4; белки - 0.8, углеводы - 7.5.

Клубника максимально полезна для сердца. Ее можно есть для кишечника (помогает бороться с запорами) и суставов, она улучшает кожу.

Ягодой лучше всего лакомиться на десерт вместо сладостей. Дело в том, что она содержит много органических кислот, которые на голодный желудок могут вызвать раздражение его стенок.

Правильно мыть клубнику так: обдавать кипятком в дуршлаге. Если вы не хотите есть теплую ягоду, уже после обработки можно поставить в холодильник.

Многие хозяева хотят заготовить клубнику на зиму, но не все варят варенья и джемы. Тем более, что субботним декабрьским утром особенно хочется позавтракать "со вкусом лета". Реализовать это можно с помощью клубники, перетертой в сахаре без варки. Ниже расскажем и покажем, как делается такая заготовка.

Клубника на зиму с сахаром без варки. Пошаговая инструкция

Берем 500 грамм клубники.

Моем клубнику, удаляем плодоножки.

Добавляем в клубнику 500 грамм сахара.

Перетираем деревянной толкушкой, как картофельное пюре. Но не до однородной каши, а чтобы оставались кусочки ягоды.

Ставим в холодильник на час, чтобы растворился сахар.

Банку пастеризуем над паром или обрабатывает кипятком. Крышку - тоже моем кипятком.

Перетертые ягоды засыпаем в банку, но не до краев. Нужно оставить вверху место для 100 грамм сахара, который образует так называемую сахарную пробку.

Клубника без варки на зиму готова. Ставим ее для хранения в холодильник и наслаждаемся зимой.

Также с этим рецептом можно ознакомиться с помощью видеоурока, который мы публикуем ниже.

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