Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины должны быть привлечены признанные представители гражданского общества Донбасса, которые не причастны к развязыванию боевых действий.

Об он сообщил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если такие представители населения (жители неподконтрольных терриорий - Ред.) должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества", - сказал Ермак.

По его словам, переговоры в Минске "практически не были переговорами", а решение Парижского саммита нормандского формата фактически не выполняются так, как каждый день погибают украинские солдаты. Переговоры ТКГ, которые с марта проходят в видеоформате, до сих пор не согласовали новые пункты разведения.

Кроме того, по словам руководителя Офиса президента, проведение местных выборов на Донбассе возможно только "после того, как будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, когда Украина вернет контроль над своей границей". После этого, можно будет думать о выборах там при условии, что будет возможной беспрепятственная деятельность СМИ, политических партий и международных наблюдателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал еще год бороться за мир на Донбассе, придерживаясь основного плана - Минских переговоров.

Также мы писали, что на заседании Трехсторонней контактной группы обсудили новый обмен пленными, а также продолжили обговаривать обеспечение беспрепятственного пересечения пунктов пропуска абитуриентами во время вступительной кампании.